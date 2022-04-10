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Сегодня, 13:28

«Этот бой был безумным». Дана Уайт заплатит Бернсу как за победу

Дана Уайт заплатит Гилберту Бернсу как за победу
Давид Хачатрян
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Президент UFC Дана Уайт настолько впечатлен поединком между Гилбертом Бернсом (20-5) и Хамзатом Чимаевым (11-0), что заявил о намерении выплатить бразильцу денежный бонус, который бойцы получают после выигранного поединка.

«В дополнении к гонорару я выплачу Гилберту Бернсу деньги, которые получают бойцы за победу. Он вышел, показал шоу и от этого выиграл. Этот бой был безумным», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира.

Бернс проиграл Чимаеву единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.

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