«Этот бой был безумным». Дана Уайт заплатит Бернсу как за победу

Президент UFC Дана Уайт настолько впечатлен поединком между Гилбертом Бернсом (20-5) и Хамзатом Чимаевым (11-0), что заявил о намерении выплатить бразильцу денежный бонус, который бойцы получают после выигранного поединка.

«В дополнении к гонорару я выплачу Гилберту Бернсу деньги, которые получают бойцы за победу. Он вышел, показал шоу и от этого выиграл. Этот бой был безумным», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира.

Бернс проиграл Чимаеву единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.