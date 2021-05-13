Российский экс-боец UFC получил 8,5 лет колонии за похищение человека

Боец MMA Дмитрий Сосновский приговорен к 8,5 годам колонии строгого режима за похищение и вымогательство денег у бизнесмена в Москве, информирует «РИА Новости» со ссылкой на столичную прокуратуру.

«Никулинский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении пятерых жителей столицы: Руслана Маматкулова, Андрея Козлова, Ильдара Салахотдинова, Дмитрия Сосновского и Александра Гладкова», — говорится в сообщении.

В октябре 2019 года члены банды с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, около дома по Мичуринскому проспекту встретились со знакомым предпринимателем и предложили проследовать с ними для беседы. Коммерсант отказался, тогда злоумышленники затолкали мужчину в автомобиль и увезли в офисное помещение. Бизнесмена удерживали, пытаясь с помощью угроз (вплоть до убийства) получить около 400 тысяч рублей, которые тот якобы задолжал их общей знакомой.

Получив от похищенного мужчины отказ выполнить их незаконные требования, один из обвиняемых осуществил захват руками за шею потерпевшего, перекрыв ему доступ кислорода, отчего тот стал терять сознание.

«Суд приговорил Маматкулова к девяти годам шести месяцам лишения свободы, Сосновского и Гладкова — к восьми годам шести месяцам лишения свободы. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении прокуратуры.

31-летний Сосновский на профессиональном уровне одержал 11 побед в 11 поединках. Один бой он провел в UFC.