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Дацик рассказал, как готовится к поединку с бразильцем Кавалари

Российский боец Дацик рассказал, как готовится к поединку с Кавалари
Карен Саркисян
Корреспондент
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Российский боец Вячеслав Дацик рассказал о том, как готовится к предстоящему поединку с бразильцем Сауло Кавалари.

«Две тренировки в день, — приводит слова Дацика РЕН ТВ. — Утром физподготовка, вечером спарринги. В 11.30 начинается тренировка».

По словам бойца, на завтрак он съедает перед тренировкой йогурт и творог, а здоровый образ жизни дает ему стимул продолжать карьеру.

«Зачем заставлять? Мне это нравится. А что, пить, бухать, курить, травить свое здоровье и сдохнуть развалюхой? Зачем мне это надо? Я воин! Путь воина — это смерть, но, чтобы ее встретить надо быть в хорошей боевой форме», — рассказал он.

Также Дацик заявил, что испытывает прекрасные чувства после хорошо проведенной тренировке.

«Самое прикольное на тренировке — это порубиться. Друг другу рожи разобьем, потом уходим довольные», — сказал боец.

Бой Дацика с Кавалари состоится 15 апреля на турнире PRAVDA. Зрители РЕН ТВ смогут посмотреть поединок в прямом эфире.

Источник: https://ren.tv/news/sport/959796-ryzhii-tarzan-datsik-rasskazal-kak-gotovitsia-k-boiu-s-kavalari
Вячеслав Дацик
ММА
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