Американский боец Кори Андерсон прокомментировал предстоящий бой против россиянина Вадима Немкова в рамках финала Гран-при Bellator в полутяжелом весе.

«У Вадима Немкова понемногу есть все бойцовские качества, которые были у моих предыдущих соперников, — сказал Андерсон в интервью MMA Underground. — У него отличные удары ногами. Он быстро и мощно наносит удары ногой в голову, как и Овинс Сен-Прю. В бою с ОСП (Овинсом Сен-Прю) я не заметил удар ногой, поэтому оказался в нокауте. У него быстрые руки, как у Джими Манувы. У него хорошие контратаки и комбинационная работа, как у Тома Лоулера. Не сказать, что Немков отличный борец, но у него хорошие навыки и в этом аспекте, да и к тому же у него хорошие досрочные победы в партере, поэтому назову его всесторонне развитым бойцом».

Также Андерсон поделился прогнозом на поединок.

«Никогда не знаешь, получится ли у тебя одержать досрочную победу, — продолжил Андерсон. — Я лишь готовлюсь усердно на все пять раундов, а дальше видно будет. Я знаю, что Немков будет опасен в первых раундах, и он постарается все решить в ранних раундах, но я чувствую, что нас ждет пятираундовая война. Он не останавливается, все время идет вперед. Может быть, он начнет уставать в последних раундах, и именно в тот момент мне удастся поймать его на ошибке и завершить бой досрочно, как в случае с Бейдером. Если Немков допустит ошибку в начальных раундах, как Бейдер, то я воспользуюсь этим шансом и одержу досрочную победу».

Андерсон и Бейдер сразятся на турнире Bellator 277, который состоится в ночь на 16 апреля в Сан-Хосе (штат Калифорния, США).

На счету Андерсона 16 побед, 5 поражений, у Немкова — 14 побед, 2 поражения.