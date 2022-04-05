«Они сделали ему имя». Ветеран UFC Джо Лозон встал на сторону UFC в конфликте с Нганну

Ветеран UFC Джо Лозон (28-15) прокомментировал конфликт UFC с чемпионом организации в тяжелом весе Франсисом Нганну (17-3). Лозон считает, что UFC справедливо платят своим бойцам, в то время как Нганну не был бы таким известным, если бы его не заметили UFC.

«Он выиграл целую кучу боев, у него все хорошо, и UFC поддержали его, — сказал американец в подкасте What The Heck. — Если бы тогда он не подписал контракт, он бы не зарабатывал столько денег, сколько зарабатывает сейчас. Думаю, что бойцы забывают, насколько UFC мощный бренд. Они сделали ему имя. Франсис Нганну не был бы известен без UFC».

Ранее камерунец заявил, что он намерен добиться существенного повышения своего гонорара за бои в UFC. «Мне нужно разобраться со своим контрактом с UFC и решить, что делать дальше, — сказал Нганну на своем YouTube-канале. — Мы вместе с UFC должны сесть за стол переговоров и решить дела. Они должны воспринимать меня со всей серьезностью».

Нганну защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе против Сирила Гана (10-1) 22 января на турнире UFC 270 в Анахайме, Калифорния.