Шара Буллет: «Советская школа бокса самая лучшая в мире»

Российский боец Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (11-0) считает, что советская школа бокса превосходит американскую.

«Я думаю, советская школа бокса самая лучшая. Советская школа бокса — криптонит американской. В советской школе бокса не допускают ни одной ошибки, все четко. Наши бывают намного техничнее [американских боксеров]», — сказал Магомедов «СЭ».

Магомедов в конце декабря 2022-го подписал контракт с UFC. Его дебют в организации может состояться весной.