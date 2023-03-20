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Сегодня, 10:04

Шара Буллет: «Советская школа бокса самая лучшая в мире»

Давид Хачатрян
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Российский боец Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (11-0) считает, что советская школа бокса превосходит американскую.

«Я думаю, советская школа бокса самая лучшая. Советская школа бокса — криптонит американской. В советской школе бокса не допускают ни одной ошибки, все четко. Наши бывают намного техничнее [американских боксеров]», — сказал Магомедов «СЭ».

Магомедов в конце декабря 2022-го подписал контракт с UFC. Его дебют в организации может состояться весной.

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
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