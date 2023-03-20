Хамзат Чимаев: «Ковингтон врет. Я четыре раза принимал предложение UFC о бое с ним»

Непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев (12-0) ответил второму номеру рейтинга в полусреднем весе Колби Ковингтону (17-3), который заявил на пресс-конференции UFC, что Чимаев отказывается с ним драться.

«Колби врет. Он не хочет драться, — сказал Чимаев на своем YouTube-канале. — Я клянусь всем, что у меня есть, что я четыре раза принял [предложение UFC на бое с Ковингтоном]. Мне четыре раза звонили и спрашивали: «Ты хочешь драться?» Я отвечал: «Да». Шон Шелби [матчмейкер UFC] может это подтвердить.

Это нормально. Он может лгать, играть на доверии людей. Он говорит: «Я не вру людям». Этот парень слишком сильно вошел в образ. Когда он меня видит вживую, он все время куда-то спешит. Теперь я понимаю, каково это — иметь дело с такими бойцами.

Если ты хочешь драться, то просто прими бой, как я. Если мне предложат подраться с Броком Леснаром, я приму этот бой. Для меня не имеет значения, с кем драться и в какой весовой. Я никогда не выбирал оппонентов. Все только и говорят в Сети: «Я хочу драться с Хамзатом». Но почему я сижу без боев 1,5 года?»

Чимаев в прошлом бою победил Кевина Холланда (23-9) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября 2022-го на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.