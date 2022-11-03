Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 16:37

Российский боец MMA Уваров отправился добровольцем в зону специальной военной операции

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Российский боец ММА Игорь Уваров принял решение отправиться добровольцем в зону специальной военной операции, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на пресс-службу промоушена «Наше Дело».

По данным источника, в настоящий момент 22-летний спортсмен уже проходит боевое слаживание в составе добровольческого отряда. Отмечается, что у Уварова нет ни армейского звания, ни боевого опыта.

«Пошел добровольцем потому, что сердце позвало, я вижу, что моя страна нуждается в добровольцах. Мы ребята простые. Надо — значит, идем. Родина одна у нас, поэтому мы идем ее защищать, несмотря ни на что», — приводит РИА слова Уварова.

На счету Уварова шесть боев в лиге «Наше Дело», в которых он одержал три победы и три поражения.

Источник: https://rsport.ria.ru/20221103/uvarov-1829029768.html
2
Читайте также
Медведев сенсационно вылетел с парижского «мастерса». Даниил не смог защитить 600 очков
Что есть во время простуды, чтобы выздороветь быстрее
США предупредили КНДР о санкциях за «поставки оружия» России
Журналист Андрей Караулов сообщил об обысках в его доме
Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом обрадовалась его выходу из колонии
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

О'Мэлли сравнил себя с Андерсоном Сильвой: «Я могу быть одним из величайших»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости