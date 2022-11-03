О'Мэлли сравнил себя с Андерсоном Сильвой: «Я могу быть одним из величайших»

Первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (16-1) заявил, что в будущем он может стать такой же легендой MMA, как Андерсон Сильва (34-11).

«Осознав свой потенциал, я думаю, что могу стать Андерсоном Сильвой, — сказал О'Мэлли на подкасте IMPAULSIVE. — Я могу быть одним из величайших бойцов всех времен. Мне только исполнилось 28 лет, так что я думаю, что у меня в запасе целых 10 лет».

О'Мэлли победил Петра Яна (16-4) раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29). Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).