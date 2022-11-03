В Казани пройдет турнир, на котором участники поиграют в Mortal Kombat и подерутся в октагоне

Соревнование нового формата, в рамках которого участники сперва проведут одну встречу в видеоигре Mortal Kombat 11, а затем подерутся по правилам ММА, пройдет 26 ноября в Казани.

В турнире примут участие шесть команд по два человека в весовой категории до 73 килограммов. По регламенту, вначале спортсмены сядут играть в Mortal Kombat 11. Победу одержит тот, кто дважды выиграет у оппонента. После участники турнира схлестнутся в октагоне в формате три раунда по три минуты. При этом счет онлайн-поединка станет стартовым для реального боя.

Также спортсмены могут получить дополнительные баллы за счет успешного фаталити в Mortal Kombat; за лучший финиш, креативность или победу в номинации «лучший боец» в боях по правилам ММА.

Турнир состоится 26 ноября в Казани во Дворце единоборств «Ак Барс».