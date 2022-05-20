Нурмагомедов: «Думаю у Фергюсона проблемы с головой»

Экс-чемпион UFC в легком весе, ныне владелец лиги Eagle FC Хабиб Нурмагомедов высказал мнения о бойце Тони Фергюсоне.

«Я не критикую этого парня. Мне нравится Фергюсон, но думаю, что у него есть небольшие проблемы с головой. Это мое мнение. Впрочем, для него это хорошо, потому что в 38 лет у тебя нет необходимости соперничать со всеми молодыми львами. Они молодые, голодные, а ему 38 лет», — цитирует Нурмагомедова Sports Keeda.

В последнем бою Фергюсон проиграл Майклу Чендлеру нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.