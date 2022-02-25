Махачев: «Я легко выиграю у Оливейры»

Российский боец UFC в легком весе Ислам Махачев (21-1) считает, что у него с Чарльзом Оливейрой (32-8) похожие стили. Однако Махачев уверен, что без труда одолеет бразильца.

«Это будет хороший бой, потому что у нас почти идентичные стили [с Оливейрой], — сказал Махачев в интервью MMA Junkie. — У Оливейры хорошие навыки грэпплинга, у него неплохая стойка. Да, это был бы отличный бой. Но я не думаю, что Оливейра был бы тяжелым соперником для меня. Я легко выиграю у него, потому что знаю, что у него нет борьбы. Тем не менее у него [высокие] навыки в грэпплинге. Посмотрим, кто лучше на земле».

Махачев проведет следующий бой против Бобби Грина (29-12) 27 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, Невада. Поединок состоится в промежуточном весе (160 фунтов) и станет главным боем вечера. Оливейра будет защищать титул UFC в легком весе против Джастина Гейджи (23-3) 7 мая на UFC 274.

Давид Хачатрян