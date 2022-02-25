Джон Джонс подтвердил, что его следующий бой будет в тяжелом весе

Один из величайших полутяжеловесов в истории UFC Джон Джонс (26-1) заявил, что до сих пор готовится к дебюту в тяжелом весе. Джонс добавил, что его цель — забрать титул в тяжелом весе UFC.

«История далека от завершения, — пишет Джонс в Twitter. — Я осознаю, что каждый человек проходит через хорошие и плохие этапы в своей жизни. У меня было много хороших периодов в жизни, но и плохие случались. Я в предвкушении от того, что будет со мной дальше. Я вот-вот стану чемпионом мира в тяжелом весе, и я буду способен на многое».

Ранее, 4 февраля, Джонс написал в Twitter: «Кто хочет увидеть бой величайшего тяжеловеса всех времен против величайшего полутяжеловеса всех времен?».

В последний раз Джонс дрался 8 февраля 2020 года на UFC 247 против Доминика Рейеса (12-3), победив единогласным решением судей. С тех пор Джонс неоднократно утверждал, что намерен подняться в тяжелую весовую категорию.

Давид Хачатрян