Царукян планирует в 2023 году подраться за пояс UFC

25-летний проспект из Краснодара Арман Царукян (17-2) сообщил, что победа над испанцем Йоэлем Альваресом (19-2) позволит ему получить в соперники бойца из топ-10 рейтинга легкого веса.

«Знаешь, я неплохой ударник для борца, — сказал Царукян в интервью MMA Junkie. — Я обязательно выиграю Альвареса. Я не был удивлен, что UFC дали мне в соперники Альвареса. Хотя и думал, что нахожусь в топ-10 своего веса, а он — в топ-15. Если я его побью, то запрыгну в топ-10 и следующий мой соперник точно будет одним из топов. Победа над ним откроет передо мной много возможностей».

Также Царукян сообщил, что задушит Альвареса во втором раунде, и поделился планами на будущее. «Я хочу выиграть еще один-два боя в этом году. Надеюсь, что в начале следующего года я подерусь за титул».

Царукян идет на серии из четырех побед. 26 февраля он разделит клетку с Альваресом на UFC Fight Night 202. Поединок пройдет три раунда по пять минут.

Давид Хачатрян