Ислам Махачев опубликовал фото на природе: «Я все еще жду, UFC»

Идущий на серии из 10 побед россиянин Ислам Махачев (22-1) опубликовал в соцсетях фотографию отдыха на природе, а также обратился к UFC.

«Я все еще жду, UFC», — подписал свою фотографию Махачев.

Ислам Махачев. Соцсети

Следующий поединок Махачев должен был провести против Бенила Дариуша (21-4), но американец снялся с боя из-за травмы.

Махачев занимает четвертую строчку рейтинга UFC в легком весе. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) техническим нокаутом в первом раунде 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США.