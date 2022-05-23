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Сегодня, 12:27

Ислам Махачев опубликовал фото на природе: «Я все еще жду, UFC»

Ислам Махачев опубликовал фото на природе
Давид Хачатрян
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Ислам Махачев.
Фото Соцсети

Идущий на серии из 10 побед россиянин Ислам Махачев (22-1) опубликовал в соцсетях фотографию отдыха на природе, а также обратился к UFC.

«Я все еще жду, UFC», — подписал свою фотографию Махачев.

Ислам Махачев. Фото Соцсети
Ислам Махачев.
Соцсети

Следующий поединок Махачев должен был провести против Бенила Дариуша (21-4), но американец снялся с боя из-за травмы.

Махачев занимает четвертую строчку рейтинга UFC в легком весе. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) техническим нокаутом в первом раунде 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США.

Ислам Махачев
ММА
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