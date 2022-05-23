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Сегодня, 13:21

Джуниор Дос Сантос впервые сделал заявление после поражения Йоргану Де Кастро: «Я очень счастлив»

Джуниор Дос Сантос впервые прокомментировал свое поражение Йоргану Де Кастро
Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в тяжелом весе 38-летний Джуниор Дос Сантос (21-10) прокомментировал свое поражение 35-летнему тяжеловесу Йоргану Де Кастро (9-3) на Eagle FC 47, который состоялся 20 мая в Майами, США.

«Мне вправили плечо, поэтому я больше не чувствую боли, — приводит слова бразильца портал Sherdog. — Я поговорил со своим врачом, скоро мы проведем обследование и выясним, какие меня ждут процедуры для выздоровления.

Прежде чем лягу спать, хочу сказать вам, ребята, что я очень счастлив. Я прекрасно чувствовал себя во время поединка, а такого я не ощущал очень и очень давно. Я смог реализовать все то, что готовил во время тренировочного лагеря. Все шло прекрасно до тех пор, пока я не получил эту травму».

Дос Сантос получил травму плеча в 3-м раунде на Eagle FC 47. Бой был остановлен. Бразильцу было засчитано техническое поражение, которое стало для него пятым поражением подряд.

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