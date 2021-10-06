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Российский боец Борщев подерется за контракт с UFC

23:34

Российский боец Вячеслав Борщев в ночь на 13 октября выступит на турнире Dana White's Contender Series в Лас-Вегасе. Его соперником станет шотландец Крис Данкан (7-0 в ММА).

Всего в карде пять боев. После окончания турнира президент UFC Дана Уайт назовет имена бойцов, которые получат контракты с UFC.

Уроженец Волгограда Борщев построил успешную карьеру в кикбоксинге, а затем переключился на ММА. Сейчас он вместе с семьей проживет в США, где тренируется в зале Team Alpha Male. На счету 29-летнего Борщева 4 победы и 1 поражение в ММА.

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Илья Андреев все материалы автора

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