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Ти Джей Диллашоу: «У Яна есть чемпионская ментальность. У Сэндхэгена она пока не на 100 процентов»

Диллашоу дал прогноз на бой Яна и Сэндхэгена
02:39
Ти Джей Диллашоу. Фото Instagram
Ти Джей Диллашоу. Фото Instagram

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу поделился прогнозом на поединок Петра Яна и Кори Сэндхэгена.

«У Яна есть вот эта железная рука, настоящая ментальная жесткость, и он универсальный боец. Кори креативный, опасный в стойке. Конечно, бой может сложиться и в ту и в другую сторону, в зависимости от того, кто навяжет свой план. Но по чемпионской ментальности — у Яна она есть на все 100%, у Кори же с этим стало получше, но 100% пока нет», — сказал Диллашоу на шоу The MMA Hour.

Поединок Яна и Сэндхэгена за временный пояс в легчайшем весе пройдет 30 октября на UFC 267 в Абу-Даби.

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Никита Горшенин все материалы автора

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