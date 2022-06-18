Роман Долидзе о победе над Кайлом Докосом: «Хочу, чтобы все знали, я могу вырубать людей!»

В США завершился первый бой предварительного карда на турнире UFC on ESPN 37. Роман Долидзе в первом раунде отправил в нокаут Кайла Докоса.

«Очень важная победа для меня. В прошлый раз я боролся все 15 минут, и Майклу Биспингу это не понравилось. Передаю ему привет. Вы видите, что у меня тяжелые руки, я могу прибить кого угодно.

Я хочу, чтобы все знали, я могу вырубать людей! Эй, Дана, в своем дебюте я нокаутировал соперника и ты не дал мне бонус, дай сейчас! И я хочу драться как можно быстрее!» - сказал Долидзе после боя.

Для Долидзе эта победа стала десятой в карьере при одном поражении. Докос потерпел третье поражение в карьере при 11 победах.