В ночь на 19 июня в Техасе (США) в главном бою турнира UFC on ESPN 37 подерутся американец Кэлвин Каттар и его соотечественник Джош Эмметт. Поединок представителей полулегкого веса состоится примерно в 04.30 — 05.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния Каттар — Эмметт будет доступна в прямом эфире на matchtv.ru и в сервисе UFC Fight Pass. Бои основного карда UFC on ESPN 37 начнут показывать в 02.00 мск 19 июня.

У 34-летнего Каттара в ММА — 23 победы и пять поражений. 4-й номер рейтинга полулегкого веса UFC провел свой последний бой 15 января 2022-го. Тогда он единогласным решением судей победил грузина Гигу Чикадзе на UFC on ESPN 32.

На счету 37-летнего Эммета в ММА — 17 побед и два поражения. 7-й номер рейтинга полулегкого веса UFC в последний раз дрался 11 декабря 2021 года. Тогда он единогласным решением судей победил американца Дэна Иге на UFC 269.