Лозон не сможет драться с Серроне из-за проблем с ногой. Поединок отменен

Лозон не сможет драться с Серроне из-за проблем с ногой

Поединок двух ветеранов UFC Дональда Серроне (36-16) и Джо Лозона (28-15), который должен был пройти на турнире UFC on ESPN 37, отменен, сообщает ESPN. Поединок не состоится из-за проблем с левой ногой у Лозона.

Накануне Лозон сбрил волосы и бороду, чтобы уложиться в вес, а на дуэль взглядов не пришел. Спортсмен в социальных сетях написал, что у него защемило колено.

Серроне идет на серии 5 поражений. В последнем поединке Серроне проиграл Алексу Морено (21-7) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 8 мая 2021 года на турнире UFC on ESPN 24 в Лас-Вегасе, США.

Лозон последний поединок выиграл у Джонатана Пирса (10-4), отправив американца в технический нокаут в первом раунде. Бой прошел 18 октября 2019 года на UFC on ESPN 6 в Бостоне, США.