«Это абсурд». Находящийся в СИЗО менеджер Исмаилова раскрыл новые подробности своего дела

Менеджер бойца ММА Магомеда Исмаилова Азамат Бостанов через своего адвоката Дениса Спицына рассказал «СЭ» подробности дела, по которому он в январе этого года был помещен в СИЗО.

Бостанов обвиняется в изнасиловании своей супругу Лауры, а также в нанесении тяжкого вреда ее здоровью. Хотя Лаура утверждает, что никакого изнасилования не было. Об этом она заверила следствие, а на днях выпустила соответствующее видеообращение.

«Для того, чтобы дать общую картину ситуации, расскажу, что мы с Лаурой 1,5 года были в отношениях и жили вместе, — отметил Бостанов. — Жили полноценной семьей, планировали свадьбу после нового года.

К сожалению, в ночь с 6 на 7 января между нами произошла ссора, в ходе которой я ударил ее. Это немужской поступок, мне стыдно за то, что я это сделал, и я уже неоднократно извинился перед Лаурой. Она плохо себя почувствовала, я тут же сам отвез ее в больницу.

Там, под действием препаратов и, по сути, на эмоциях, она дала показания сотрудникам органов, в которых выдвинула в мою сторону обвинения в изнасиловании и причинении вреда здоровью, после чего меня тут же задержали и поместили в СИЗО.

Однако, успокоившись и придя в себя, на следующий же день она попросила следователя ее передопросить, на что не получила никакого ответа. Лаура просила выпустить меня из-под стражи и снять с меня обвинения. Однако допросили ее в следующий раз лишь спустя полтора месяца — и то только после того, как она постоянно об этом просила сама.

Да, между нами была близость, и мы оба этого не отрицаем, но эта близость была по обоюдному желанию и согласию.

И Лаура об этом заявила на допросе, причем несколько раз подряд. Она многократно просила прекратить в отношении меня дело по обвинению в изнасиловании, но дорогомиловский Следственный комитет не хочет снимать с меня это обвинение. Для меня ситуация абсурдная — Лаура говорит, что изнасилования не было, я говорю, что изнасилования не было, но следствие почему-то считает иначе.

На основании чего!? У нее нет никаких травм, характерных при изнасиловании, нет ровным счетом ничего, кроме ее первых показаний, данных под таблетками и в состоянии стресса. Почему представители следствия не хотят здраво посмотреть на эту ситуацию? Кому хорошо от того, что я в тюрьме? Лауре? Она больше всех хочет, чтобы меня поскорее выпустили домой.

К сожалению, я попал в абсурдную ситуацию — попасть в тюрьму легко, а выбраться сложно. Моя жена говорит, что я невиновен, я говорю, что я невиновен, но следствие считает иначе. Уже 11 месяцев я в СИЗО, еще столько же будут идти суды. Я просто не понимаю — как можно держать в тюрьме человека в обвинении в изнасиловании, когда его жена на всю страну записывает видео, в котором говорит, что никакого изнасилования не было. Умом я эти вещи понять не могу. Я верю в лучшее, очень надеюсь, что общественный резонанс поможет поскорее вернуться мне домой к своей семье».