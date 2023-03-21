Фернандо Родригес: «Раздумываю над вариантом пожить какое-то время в России»

Бразильский боец Фернандо Родригес рассказал о желании пожить и потренироваться в России.

«Я разговаривал с Джеффом, который очень хорошо всегда отзывался о России, — цитирует MMA.Metaratings.ru Родригеса. — Я бы, не задумываясь, пожил в России, но единственная проблема для меня — это то, что очень холодно. К сожалению, я не могу адаптироваться к холодным условиям без солнца. Но в принципе я раздумываю над вариантом пожить какое-то время в России. Я говорил об этом с супругой, и она меня поддержала».

Бывший боец MMA Джефф Монсон в 2018 году получил российское гражданство.

Родригес в последнем своем поединке одержал победу над Гаджи «Автоматом» Наврузовым. Россиянин получил тяжелейшую травму руки в первом раунде и не смог продолжить борьбу.