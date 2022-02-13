Роберт Уиттакер: «Я растопчу следующего соперника, и третий бой с Адесаньей будет неизбежен»

Бывший претендент на пояс UFC в среднем весе Роберт Уиттакер уверен, что проведет третий бой против Исраэля Адесаньи.

«Мне кажется, нет сейчас кого-то в дивизионе, кто может приблизиться к нему и выиграть. Кроме меня. Думаю, наш третий бой неизбежен. Я растопчу любого следующего соперника, которого поставят передо мной, и мы потом снова встретимся», — сказал Уиттакер на пресс-конференции.

Адесанья победил Уиттакера единогласным решением в главном событии вечера на UFC 271 в Хьюстоне и провел четвертую защиту титула.