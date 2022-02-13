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Роберт Уиттакер: «Я растопчу следующего соперника, и третий бой с Адесаньей будет неизбежен»

Роберт Уиттакер уверен, что проведет третий бой против Исраэля Адесаньи
Никита Горшенин
Корреспондент

Бывший претендент на пояс UFC в среднем весе Роберт Уиттакер уверен, что проведет третий бой против Исраэля Адесаньи.

«Мне кажется, нет сейчас кого-то в дивизионе, кто может приблизиться к нему и выиграть. Кроме меня. Думаю, наш третий бой неизбежен. Я растопчу любого следующего соперника, которого поставят передо мной, и мы потом снова встретимся», — сказал Уиттакер на пресс-конференции.

Адесанья победил Уиттакера единогласным решением в главном событии вечера на UFC 271 в Хьюстоне и провел четвертую защиту титула.

Исраэль Адесанья победил Роберта Уиттакера (слева) в&nbsp;главном бою турнира UFC 271. «Он ничем меня не удивил. Я удивлен только тем, как хорошо сработал мой гейм-план». Уиттакер проиграл Адесанье и недоволен судейством

Исраэль Адесанья
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