Тай Туйваса: «Пару раз почувствовал удары Льюиса, есть шишки на голове, но я не был близок к отключке»

Тяжеловес UFC Тай Туйваса поделился эмоциями после победы над Дерриком Льюисом.

«Я несколько раз почувствовал его удары, у меня теперь несколько шишек на голове, но ни разу я не был близок к отключке, — сказал Туйваса на пресс-конференции. - Граунд-энд-паунд в первом раунде? Вот там он ударил меня пару раз, и я подумал: «Черт, надо двигаться». Если бы я остался в этой позиции, то уснул бы».

Туйваса победил Льюиса нокаутом во 2-м раунде поединка на UFC 271 в Хьюстоне.

«Люди забывают, что я много лет был ходячей грушой для Марка Ханта, поэтому он набил меня для всех этих тяжелых ударов. Я ни с кем не боюсь рубиться, как я уже говорил — я рубака с Западного Сиднея, мы будем рубиться с кем угодно насмерть. Я не ощутил, что Деррик нервничал или был перегоревшим. Видно было, что он вышел рубиться.

Я не помню четко момент с нокаутом. Помню, что я выбросил локоть и бой остановили. Мне надо пересмотреть. Бой с кем-то из топ-5? Я честно, даже не знаю, кто в топ-5, я не смотрю бои. Знаю, что там есть Стипе, Сирил Ган, все эти ребята. Но раз я начал уже вырубать лучших в мире, то, наверное, скоро буду драться с кем-то из верха», — заявил Туйваса.