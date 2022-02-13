Исраэль Адесанья: «Уиттакер сказал, что он выиграл? Они с Веттори пьют вино Косты»

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья отреагировал на слова Роберта Уиттакера, который посчитал, что он выиграл их бой.

«До меня дошли разговоры, что он верит в то, что выиграл бой. Не знаю, что они с Веттори пьют, может быть, вино Косты, но нет — он не выиграл бой. Он примет душ, пересмотрит бой и поймет это», — сказал Адесанья на пресс-конференции.

Пауло Коста после поражения Адесанье в сентябре 2020-го сказал, что в ночь перед боем пил вино и поэтому нехорошо себя чувствовал.

Адесанья победил Уиттакера единогласным решением в главном событии вечера на UFC 271 в Хьюстоне и провел четвертую защиту титула.