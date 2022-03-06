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Сегодня, 20:30

Роберт Уиттакер: «Поражение Адесанье съедает меня до сих пор»

Иван Шитик
Корреспондент

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (23-6) до сих пор не может оправиться от второго поражения действующему чемпиону UFC в среднем весе Исраэлю Адесанье (22-1).

«Я показал чертовски хорошее выступление и выполнил план на бой, — сказал Уиттакер в интервью MMA Fighting. — Но я недоволен, потому что не победил его. Не важно, чувствовал ли я или другие люди, что я забрал бой. По факту я проиграл. На следующий день после боя я проснулся в плохом настроении. Поражение Адесанье съедает меня до сих пор. Я не люблю проигрывать, именно поэтому я все еще выступаю в UFC».

Уиттакер проиграл Адесанье единогласным решением судей (49 — 46, 48 — 47, 48 — 47) на UFC 271 в Хьюстоне, Техас (12 февраля).

(Давид Хачатарян)

Исраэль Адесанья
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