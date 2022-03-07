«Дам ему реванш, которого он не заслуживает». Стерлинг обратился к Петру Яну

Временный чемпион легчайшего веса Петр Ян (16-2) опубликовал в Twitter постер предстоящего номерного турнира UFC 273. На постере Ян пририсовал Алджамейну Стерлингу (20-3) клоунский колпак и поросячий нос. В ответ Стерлинг написал: «Бро, ты проиграл!»

Вскоре после этого Стерлинг опубликовал в Instagram послание для Яна. «Год назад я позволил читерской крысе найти легкий выход [избежать поражения] после того, как доминировал над ним все четыре раунда, заставив его снять с себя бумажный пояс, — написал Стерлинг. — Теперь, через пять недель, я дам ему реванш, которого он не заслуживает, и доведу счет в личных встречах до 2-0. 9 апреля тебе не удастся сбежать! Теперь я тебя поймал!»

Реванш между россиянином и американцем должен состояться 9 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Поединок пройдет за титул UFC в легчайшем весе. Предыдущий бой между Яном и Стерлингом, который состоялся 6 марта на UFC 259, закончился дисквалификацией Яна. В четвертом раунде россиянин нанес запрещенный удар коленом: у соперника было три точки опоры.