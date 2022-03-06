Тедди Атлас считает, что Чимаев станет чемпионом UFC

Известный тренер Тедди Атлас уверен, что непобежденный полусредневес UFC Хамзат Чимаев (10-0) рано или поздно станет чемпионом UFC.

«Я думаю, что Чимаев выиграет титул, — сказал Атлас в интервью Helen Yee Sports. — У него большой талант. Он уверен в себе, ментально силен, технически развит. Я вижу парней, которые приезжают из разных уголков мира. Таких, откуда Хамзат. У этих парней другое мышление. У них менталитет воина, потому что они приезжают из мест, которые прививают им все это с самого детства».

Чимаев занимает 11 строчку рейтинга полусредневесов. 9 апреля он проведет бой против второго номера рейтинга полусредневесов, бразильца Гилберта Бернса (20-4). Поединок состоится на UFC 273 в Джексонвилле (Флорида, США).

Давид Хачатрян