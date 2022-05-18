Роберт Уиттакер подерется с Марвином Веттори 3 сентября в Париже

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (24-6) встретится с 3-м номером рейтинга UFC в среднем весе Марвином Веттори (18-5) 3-го сентября на UFC Fight Night в Париже, где в главном бою сойдутся Сирил Ган (10-1) и Тай Туиваса (14-3). Об этом сообщил портал The MMA Media, а позже подтвердил сам Веттори.

«Окей, поскольку UFC не может найти мне соперника раньше, то я согласен драться с Уиттакером в Париже, — написал Веттори в Twitter. — На этот раз тебе лучше не слетать с боя. Давай сделаем это, потому что я ждал слишком долго».

Изначально бой Уиттакера и Веттори должен был состояться в июне на турнире UFC 275, однако Уиттакер выбыл с боя из-за травмы.

В прошлом поединке Уиттакер проиграл Исраэлю Адесанье (22-1) единогласным решением судей 12 февраля на UFC 271 в Хьюстоне.

Веттори прошлый поединок выиграл у Пауло Косты (13-2) единогласным решением судей. Поединок состоялся 23 октября 2021 года на UFC Fight Night 196.