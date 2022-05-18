Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 10:59

Камил Гаджиев: «Если Минеев проиграет Никулину, будет катастрофа»

Камил Гаджиев рассказал об ожиданиях от боя Минеева против Никулина
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Владимир Минеев.
Фото Соцсети

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился ожиданиями от боя по боксу между Владимиром Минеевым и Тимуром Никулиным.

«Я не переживаю за результат боя Минеев — Никулин, — сказал Гаджиев журналистам. — Но если Минеев проиграет Никулину, то в этом случае [будет] катастрофа. Я не считаю, что Тимур выиграет у Минеева».

Боксерский поединок между Минеевым и Никулиным состоится 12 июня в Москве на ВТБ-арене.

Владимир Минеев
Камил Гаджиев
ММА
0
Читайте также
Топ-10 мест, куда можно поехать отдыхать летом 2022 года
ЦСКА расстреляли слухами, но некоторые из них — правда. Марио, Дзагоев и Березуцкие больше не в «армии»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роберт Уиттакер подерется с Марвином Веттори 3 сентября в Париже

Шлеменко — Сульянову: «Грязные оскорбления или драки по сценарию я никогда не поддерживал и не поддержу»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости