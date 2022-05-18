Камил Гаджиев: «Если Минеев проиграет Никулину, будет катастрофа»

Камил Гаджиев рассказал об ожиданиях от боя Минеева против Никулина

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился ожиданиями от боя по боксу между Владимиром Минеевым и Тимуром Никулиным.

«Я не переживаю за результат боя Минеев — Никулин, — сказал Гаджиев журналистам. — Но если Минеев проиграет Никулину, то в этом случае [будет] катастрофа. Я не считаю, что Тимур выиграет у Минеева».

Боксерский поединок между Минеевым и Никулиным состоится 12 июня в Москве на ВТБ-арене.