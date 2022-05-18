Хабиб согласился поучаствовать в The Ultimate Fighter: «Тони, позвони своим боссам и пусть они сделают предложение»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) ответил на предложение бывшего временного чемпиона UFC в легком весе Тони Фергюсона (23-5) поучаствовать в The Ultimate Fighter.

«Тони, мне нравится идея с The Ultimate Fighter, — написал Нурмагомедов в Twitter. — Позвони своим боссам и пусть они сделают предложение, но если у них нет идей, я сам сделаю предложение — приглашаю тебя в Eagle Fight Club. Ты знаешь, мы тут занимаемся реальными делами».

В ответ Фергюсон написал: «Мы наемники, тупица, разве ты забыл? Мы чувствуем твой запах всю дорогу. Теперь ты работаешь на меня. Кстати, ты должен мне 200 тысяч долларов и 20 отжиманий за всех бездомных. Продолжай убегать».

Фергюсон последний бой проиграл Майклу Чендлеру (23-7) нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США. Это поражение стало для него 4-м подряд.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гэтжи (23-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.