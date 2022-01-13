Роберт Уиттакер: «Адесанья выглядел уязвимым в бою с Веттори. Если Марвин попадал, то я тем более смогу»

Претендент на пояс UFC в среднем весе Роберт Уиттакер не был впечатлен выступлением чемпиона дивизиона Израэля Адесаньи в реванше с Марвином Веттори.

«Это был хороший бой, но в этот раз он выглядел тем, кого можно победить, — сказал Уиттакер на шоу The MMA Hour. — Вот когда он дрался с Костой, тогда там не к чему было придраться. Безукоризненное выступление. А в этот раз он выглядел победимым. Он хороший боец, даже отличный боец. Я уважаю его навыки, многие недооценивают его качество — делать ровно то, что нужно для победы. Это немногие умеют, кому-то мешает эго... А он делает, что нужно, пусть это и выглядит иногда скучно. Но я точно помню свои ощущение после его боя с Марвином: «Я могу побить его». Марвин доводил до него удары, а я гораздо сильнее Марвина как ударник. И мой тайминг при тейкдаунах сильнее, чем у Мартина. Я уверен, что могу выиграть у него [Адесаньи]».

Поединок Адесаньи и Уиттакера пройдет 12 февраля на турнире UFC 271 в Хьюстоне. В первом бою в октябре 2019-го нигериец нокаутировал Уиттакера во втором раунде.