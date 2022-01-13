Роберт Уиттакер: «Гонорары — единственное, по чему я скучаю из времен, когда владел поясом»

Претендент на пояс UFC в среднем весе Роберт Уиттакер заявил, что получал больше удовольствия от подъема на вершину, чем от поединков в статусе чемпиона.

«Я не особо скучаю по чемпионским временам, — сказал Уиттакер на шоу The MMA Hour. — Скучаю по тем гонорарам (смеется). Это единственное, чего мне не хватает из того времени. На самом деле, я больше наслаждался восхождением, гонкой. Мне нравилось, когда я поднимался с 6-й строчки рейтинга на 5-ю. С 3-й на 2-ю. Вот это приносило мне удовольствие. Большее, чем когда я был чемпионом. Когда я владел титулом, во мне уже не было прежнего огня. Это все психология».

12 февраля Уиттакер подерется с Израэлем Адесаньей за титул среднего веса в главном событии UFC 271 в Хьюстоне.