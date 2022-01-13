Серебряный призер Олимпийских игр Сушил Кумар обвиняется в убийстве

Один из самых успешных и популярных спортсменов Индии, борец вольного стиля Сушил Кумар, в настоящее время находится в тюрьме в ожидании суда по делу об убийстве борца Сагара Дханкара. Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года обвиняется в том, что он был лидером в группе мужчин, которые похитили Дханкара и забили его до смерти в мае прошлого года.

По информации СМИ, Кумар имел ряд причин для ненависти к Дханкару, включая невыплату арендной платы за квартиру, любовный треугольник с участием гражданки Украины, а также нелицеприятные высказывания.

После ареста в Индии появились сообщения о том, что Кумар был связан с некоторыми из самых опасных деятелей организованной преступности в Дели.

На этой неделе спортсмену было предъявлено обвинение в дополнительных правонарушениях: его обвинил в том, что он выстрелил из пистолета в стаю лающих собак, а затем угрожал нескольким спортсменам, находившимся на месте происшествия. У полицейских имеются видеоматериалы с места преступления.