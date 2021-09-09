Регбист о бое с Тарасовым: «Не знаю, чем он сможет меня заинтересовать, чтобы мы все-таки решили выходить»

Основатель промоушена Top Dog Данил «Регбист» Алеев высказался о бое с блогером Артемом Тарасовым.

«Была договоренность, все зрители этого ждали, я готовился. Но в принципе я ничуть не огорчаюсь, не считаю, что это все зря. Потому что в любом случае я смог стать лучше. Я от него такого не ожидал. Если ты дал слово, то выйдешь в тот день, в который обещал. Он решил сделать так и думает, якобы можно перенести на другой раз, на другой месяц.

Я не вижу уже это интересным. Не знаю, чем он сможет меня заинтересовать, чтобы мы все-таки решили выходить. Думал, что он в этот раз выйдет, искренне в это верил, однако он опять придумал причину, по которой этот бой не состоится. Он и в следующий раз может пообещать, что это произойдет, и потом так же несколько недель не подписывать контракт. Мое доверие к нему утрачено", — приводит слова Алеева РЕН ТВ.

Поединок между Алеевым и Тарасовым должен был состояться 24 сентября, но блогер отказался принимать в нем участие.