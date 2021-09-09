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Регбист о конфликте с Гаджи Автоматом: «Посмотрим, до чего договорится»

9 сентября 2021, 23:42

Основатель промоушена Top Dog Данил «Регбист» Алеев рассказал о своем конфликте с бойцом Гаджи «Автоматом» Наврузовым, который ранее выступал в Top Dog.

Наврузов получил известность во время выступлений в промоушене TopDog, однако после подписания нового контракта начал предъявлять претензии Алееву.

«Насчет этого вопроса и без моих комментариев все встает на свои места, — цитирует Алеева РЕН ТВ. — Люди видят, за кем правда. Говорит и говорит, удачи ему в этом. Посмотрим, до чего договорится».

Наврузов летом 2021 года решил разорвать сотрудничество, а в сентябре перешел в украинскую лигу кулачных боев MAHATCH FC. В Top Dog 32-летний спортсмен провел пять победных боев (4 КО).

Гаджи Автомат называет себя «честным и открытым» человеком, а Алеев, по его словам, якобы стал «набирать на нем баллы».

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/877911-regbist-o-konflikte-s-gadzhi-avtomatom-posmotrim-do-chego-dogovoritsia

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Евгений Петров все материалы автора

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