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Джигурда о конфликте братьев Емельяненко: «Лучше бы, если бы они разрешили спор мирно»

9 сентября 2021, 22:19
Никита Джигурда. Фото Instagram
Никита Джигурда. Фото Instagram
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Актер Никита Джигурда, похоже, считает возможным примирение братьев Емельяненко — Александра и Федора.

«Я его [Александра Емельяненко] люблю как бойца и волевого человека. Конечно, лучше бы, чтобы они с братом разрешили спор мирно, — сказал Джигурда в интервью «СЭ» после пресс-конференции «Нашего Дела». — Но и это тоже, когда на кону деньги или спор... У меня у самого с родным братом были заморочки, когда я себе татухи набил, а ему сказали, что я набил сатанистские наколки».

В настоящее время 60-летний Джигурда официально является бойцом поп-ММА-организации «Наше Дело». Ранее шоумен заявил о готовности выйти на ринг против Александра Емельяненко.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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