Реакция бойцов на завершение карьеры Йоанны Енджейчик

Бывшая чемпионка минимального веса UFC Йоанна Енджейчик (16-5) завершила карьеру после поражения от Вейли Жанг (22-3) 12-го июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур. Вскоре после этого бойцы UFC поблагодарили польскую спортсменку за ее удивительную карьеру в Twitter.

Кейси О'Нилл: «Йоанна — это мой любимый боец в истории. Мое сердце разрывается. Спасибо за все, Йоанна, ты сделала этот спорт лучше. Плачу вместе с тобой».

Камару Усман: «Поздравляю Йоанна с завершением карьеры. Ты всегда будешь чемпионом».

Джамал Хилл: «Йоанна без сомнений является одной из величайших. Спасибо за все то, что ты дала нашему спорту».

Ракель Пеннингтон: «У тебя была удивительная карьера, Йоанна. Спасибо тебе за все эти веселые бои, я навсегда останусь твоей фанаткой. Желаю успехов в следующей главе твоей жизни».

Даниэль Кормье: «Спасибо за все, Йоанна».

Каб Свонсон: «Йоанна — величайшая среди женщин».

Дастин Порье: «Спасибо, Йоанна. Ты чемпион и легенда».

Алекс Волкановски: «Что за карьера, Йоанна! Ты удивительный человек».

Чарльз Оливейра: «Для меня было честью наблюдать за твоей удивительной карьерой».