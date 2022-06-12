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Тейшейра побеждал Прохазку по запискам всех судей до 5-го раунда

Давид Хачатрян
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Иржи Прохазка и Гловер Тейшейра.
Фото AFP
Записки судей после боя Гловер Тейшейра — Иржи Прохазка.
Фото UFC
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Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра (33-8) побеждал Иржи Прохазку (29-3) на UFC 275 по запискам всех трех судей до заключительного пятого раунда. Записки судей были опубликованы на сайте UFC.

Записки судей после боя Гловер Тейшейра — Иржи Прохазка. Фото UFC
Записки судей после боя Гловер Тейшейра — Иржи Прохазка.
UFC

Все судьи отдали бразильцу первые два раунда со счетом 10-9. Третий раунд они отдали Прохазке, при этом один из судей увидел явное доминирование чешского бойца, и поставил 10-8. Двое из трех судей четвертый раунд отдали бразильцу со счетом 10-9, а один судья увидел победу Прохазки, и поставил 10-9 в его пользу.

В пятом раунде бразилец нанес Прохазке несколько мощных ударов из стойки, повалил на землю, но за минуту до конца боя отдал инициативу и впервые в своей карьере был задушен. Тейшейра проиграл за 28 секунд до конца поединка.

UFC 275 прошел 12-го июня в Калланге, Сингапур.

UFC
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