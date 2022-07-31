Реакция бойцов на бой Анкалаев — Смит на UFC 277

Профессиональные бойцы прокомментировали в Twitter исход поединка 30-летнего россиянина Магомеда Анкалаева (17-1) и 34-летнего американца Энтони Смита (36-17) на UFC 277.

Майкл Биспинг: «Вперед, Энтони! Всего наилучшего, брат!».

Алан Джубан: «Энтони выглядит очень расслабленно».

Джими Манува: «Хмм. Думаю, я выберу русских».

Алан Джубан: «Жаль, что все так закончилось. Смит мог травмировать лодыжку в конце 1-го раунда».

Джамал Хилл: «Совсем скоро многие бойцы из полутяжелого веса проиграют».

Дерек Брансон: «Может быть, в будущем подерусь в полутяжелом весе».

Белал Мухаммад: «Отстойно видеть такой конец боя. Энтони выглядел мотивированным, но Анкалаев дал понять, что он должен участвовать в титульном бое».

Ариэль Хельвани (журналист): «Анкалаев — серьезная угроза. Если UFC сделают реванш Прохазки и Тейшейры, я бы хотел посмотреть бой Анкалев — Блахович».

Анкалаев одолел Смита техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 31 июля на UFC 277 в Далласе, США.