Реакция бойцов на бой Павлович — Льюис на UFC 277

Профессиональные бойцы прокомментировали исход поединка 30-летнего российского тяжеловеса Сергея Павловича (16-1) и 37-летнего американского тяжеловеса Деррика Льюиса (26-10) на UFC 277.

Джими Манува: «Мы всегда хотим видеть победу Льюиса».

Даниэль Кормье: «Деррик Льюис — суперзвезда».

Джими Манува: «Есть сомнения по поводу правильности остановки этого боя».

Алан Джубан: «Исход боя не изменился бы, но Деррик заслуживает шанса».

Даниэль Кормье: «Это была плохая остановка!!!».

Джими Манува: «Сочувствую Деррику. Прямо на глазах родных фанатов».

Кевин Ли: «Это было чертовски неубедительно. Реф, дай им подраться!».

Дэнни Сегура (журналист): «Не понимаю возмущения. Льюис упал лицом на канвас. Это плохой знак. Кроме того, это случилось на 55-й секунде боя. Павлович был свежий, он мог бы продолжить его добивать».

Павлович победил Льюиса техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 31 июля на UFC 277 в Далласе, США.