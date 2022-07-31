Реакция бойцов на бой Павлович — Льюис на UFC 277
Профессиональные бойцы прокомментировали исход поединка 30-летнего российского тяжеловеса Сергея Павловича (16-1) и 37-летнего американского тяжеловеса Деррика Льюиса (26-10) на UFC 277.
Джими Манува: «Мы всегда хотим видеть победу Льюиса».
Даниэль Кормье: «Деррик Льюис — суперзвезда».
Джими Манува: «Есть сомнения по поводу правильности остановки этого боя».
Алан Джубан: «Исход боя не изменился бы, но Деррик заслуживает шанса».
Даниэль Кормье: «Это была плохая остановка!!!».
Джими Манува: «Сочувствую Деррику. Прямо на глазах родных фанатов».
Кевин Ли: «Это было чертовски неубедительно. Реф, дай им подраться!».
Дэнни Сегура (журналист): «Не понимаю возмущения. Льюис упал лицом на канвас. Это плохой знак. Кроме того, это случилось на 55-й секунде боя. Павлович был свежий, он мог бы продолжить его добивать».
Павлович победил Льюиса техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 31 июля на UFC 277 в Далласе, США.