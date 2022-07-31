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Сегодня, 09:25

Анкалаев и Павлович встретились за кулисами на UFC 277. Видео

Давид Хачатрян
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Российский боец UFC тяжелого веса Сергей Павлович (16-1) и российский полутяжеловес Магомед Анкалаев (17-1) встретились друг с другом за кулисами турнира UFC 277, поздравив друг друга с победой. «Красавчики! Поздравляю!» — сказал тренер Анкалаева Сухраб Магомедов команде Павловича.

Анкалаев одолел Энтони Смита (36-17) техническим нокаутом во втором раунде, в то время как Павлович победил Деррика Льюиса (26-10) техническим нокаутом в первом раунде. Оба боя состоялись 31 июля на UFC 277 в Далласе, США.

Магомед Анкалаев
ММА
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