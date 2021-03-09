Райан Бейдер надеется, что Оверим и Дос Сантос перейдут в Bellator

Американский полутяжеловес Райан Бейдер предложил уволенным из UFC тяжеловесам Алистару Овериму и Джуниору Дос Сантосу рассмотреть вариант перехода в Bellator.

«Да, я бы хотел, чтобы они перешли [в Bellator]. Вопрос в том, будет ли заинтересована лига, и хотят ли сами бойцы дальше биться. Не знаю насчет Оверима, но Дос Сантос хочет продолжить карьеру», — сказал Бейдер в интервью MMA Junkie.

Бейдер (27-6-1) выходил в клетку в августе прошлого года, уступив нокаутом во втором раунде россиянину Вадиму Немкову.

10 апреля в Анкасвилле на турнире Bellator 256 Бейдер проведет бой против Лиото Мачиды. Поединок станет четвертьфиналом гран-при Bellator в полутяжелом весе.