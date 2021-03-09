Кормье считает Джона Джонса лучшим полутяжеловесом в истории ММА

После того, как Ян Блахович успешно защитил свой титул, победив Исраэля Адесанью на турнире UFC 259, многие задавались вопросом, как бы поляк смог проявить себя в бою с Джоном Джонсом.

По мнению экс-чемпиона UFC в двух весах, а ныне успешного комментатора Даниэля Кормье, Джонс по-прежнему является лучшим полутяжеловесом в истории.

«Даже сегодня, несмотря на то, как сильно мы любим Яна Блаховича и как здорово он проявил себя [в бою с Адесаньей], я все еще думаю, что Джонс — лучший полутяжеловес в мире», — сказал Кормье в эфире DC & Helwani.

Кормье дважды бился с Джонсом. В первом бою, который состоялся в январе 2015 года, Даниэль уступил Джону единогласным решением судей. В июле 2017 года состоялся матч-реванш, в котором вновь победу одержал Джонс, но уже техническим нокаутом в третьем раунде. Позже поединок признали несостоявшимся из-за того, что в допинг-пробах Джонса были обнаружены следы применения запрещенных веществ. ?