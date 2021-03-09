Экс-чемпион UFC Сехудо анонсировал свое возвращение

Олимпийский чемпион по вольной борьбе, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо (16-2) хочет возобновить свою карьеру. Об этом он заявил в эфире ESPN.

«Следите за обновлениями! Triple C возвращается!», — сказал спортсмен.

Далее 34-летний Сехудо прокомментировал прошедший поединок Алджамейна Стерлинга и Петра Яна, в котором победу скандальным образом одержал американец.

«Вы знаете, эти ребята бьются за серебряную медаль. Увидев их бой, я убедился, что нахожусь на совершенно другом уровне. Я бы остановил обоих менее чем за два [раунда]», — написал он в Twitter.

В своем последнем бою, который стал со-главным событием UFC 249 в мае прошлого года, Сехудо нокаутировал экс-чемпиона Доминика Круза во втором раунде. Сразу после боя он неожиданно объявил о завершении бойцовской карьеры.