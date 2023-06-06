Расулов прокомментировал высказывания Дивнича о жителях Кавказа

Боец лиги АСА, выступающий в тяжелом весе, Салимгерей Расулов прокомментировал высказывания Максима Дивнича о жителях Кавказа, где он заявил, что лично наблюдал их пороки.

«У человека есть свое мнение, а он хочет хайпа. Когда на таких людей обращаешь внимание, они набирают еще большие обороты, поэтому не хочется думать о таких людях и тем более отвечать им. Мне кажется глупо утверждать, что русские, кавказцы, сибиряки или еще какая-то нация лучше других. Мы живем в одной стране, должны друг друга поддерживать и друг другу помогать, а говорить, что русские много пьют или что-то еще делают, не очень красиво. У каждой нации есть плохие и хорошие люди. Я всегда за мир, поэтому призываю всех не обращать внимания на эти высказывания», — приводит слова Расулова MMA.Metaratings.ru.

Ранее Дивнич заявил, что был на Кавказе много раз и видел, как люди кидают друг друга на деньги, стреляют друг в друга, употребляют наркотики и алкоголь и занимаются развратом.