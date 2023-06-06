Бадаев: «Славянские бойцы на сегодня более востребованы, но это не значит, что мы не подписываем кавказцев»

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев отреагировал на слова бойца AMC Fight Nights Магомеда Сулумова о том, что славянским бойцам проще пробиться в АСА, чем кавказским.

«Очень точное определение. Славянских бойцов меньше при большей аудитории, поэтому это оправдано. Славянские спортсмены рассредоточены по разным видам спорта, а у кавказцев большая концентрация именно в единоборствах. У нас больше ребят идут туда. Соответственно, конкуренция между кавказскими бойцами может быть и 15 человек на одно место, а у славян — три человека на одно место. Но в этом нет никакого национального подтекста, все в рамках спорта. Наши ребята не всегда правильно понимают, что происходит. Недавно у меня в соцсетях спрашивали: «За какие заслуги вы подписали Игоря Олчонова, если он проигрывал в Young Eagles?» Они не понимают, что у Олчонова есть своя харизма и индивидуальность. Он зрелищный, хорошо говорит, дерется со всеми. Он из Омска, откуда у нас мало бойцов, а это новая аудитория. Славянские бойцы на сегодня более востребованы, потому что на них есть дефицит, но это не значит, что мы не подписываем кавказцев. Просто им приходится проходить более сложную селекцию», — цитирует Бадаева Metaratings.ru.

Ранее Сулумов отметил, что чеченским бойцам сложнее пробиться в АСА, чем славянским, которые востребованы более широкой аудиторией. 26-летний российский боец провел 12 поединков в ММА, одержал 10 побед и потерпел 2 поражения.