Бадаев: «С удовольствием подпишем Сулумова, если он станет чемпионом AMC Fight Nights»

Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев высказался об интересе к претенденту на титул чемпиона AMC Fight Nights в легком весе Магомеду Сулумову.

«Сулумов нам всегда был интересен. Он должен был пройти селекцию в рамках объединения лиг АСВ и WFCA, но пару раз травмировался. Была задача до конца года определить тех, кто уходит и кто остается. Он должен был подраться с Туралом Рагимовым, но в итоге не подрался. После этого прошел год, ему было сказано: «Ты свой шанс не использовал». Он пошел по сложному пути, не стал жаловаться и опускать руки, а пошел в другую организацию, где заявил о себе и стал серьезной боевой единицей. Он хороший боец. Мы с удовольствием подпишем его, если он станет чемпионом Fight Nights, и у него не будет обязательств перед этой организацией. Но парень двигается на стороне, имеет индивидуальность и уникальность, по-своему запоминается, а у нас в общей массе может раствориться. Нужно ли это ему? Лига так или иначе подписывает бойцов, они дерутся, и этот процесс происходит постоянно», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

26-летний Сулумов провел в лигах ACA/ACB Young Eagles девять боев, а в семи из них одержал победы. С 2021 года он выступает в компании AMC Fight Nights, где стал претендентом на чемпионский титул в легком весе.