Рашад Эванс: «У Джонса не будет многих преимуществ в тяжах. Тот же Ган двигается лучше него»

Бывший чемпион UFC Рашад Эванс скептичен по поводу перспектив Джона Джонса в тяжелом весе.

«Соперники больше не боятся Джона Джонса, как раньше. Теперь они уже даже сами поднимают темп в боях против него — мы никогда раньше не видели подобного от оппонентов Джонса. В прежние времена я думал: «О, Джон здорово двигается, у него высокий IQ, он будет здорово смотреться в тяжах, у него много преимуществ». Но, если подумать, большой части этих преимуществ не будет — его преимущество в риче не будет настолько весомым, его очень важное преимущество в габаритах уйдет, преимущество в силе уйдет.

И теперь — с учетом появления такого бойца, как Сирил Ган, у него больше не будет и преимущества в движении. Он двигается лучше, чем Джон Джонс, он двигается креативнее. И я думаю, его промедление с дебютом в тяжелом весе связано именно с этим — он понимает, что у него не будет здесь много чего, ему нужно вообще превращаться совсем в другого бойца. Поэтому он так долго готовится.

И вот сейчас я недавно видел ролики, где он работает на лапах — он далеко не так быстр, как прежде. Он бьет по лапам, как типичный тяжеловес. Посмотрите, как он работал на лапах в свои лучшие дни в полутяжелом весе. В тяжах это будет совсем другой боец. И еще — когда Джон Джонс впервые заговорил о тяжелом весе, 5 лет назад или сколько — таких бойцов, как Нганну и Ган еще не было. То, что они вот так сразу появились — говорит о том, как быстро развивается тяжелый вес"

Джон Джонс провел последний поединок в феврале прошлого года, выиграв единогласным решением у Доминика Рейса. Последние месяцы боец набирает мышечную массу, готовясь к дебюту в тяжелом весе.